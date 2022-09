Slimme verwarming en lampen in trek om energie te besparen

Een goed voorbeeld is een slimme thermostaat met radiatorknoppen, zoals die van de merken Tado of Netatmo. Door die via een app in te stellen, kun je niet alleen bepalen wanneer en hoeveel er verwarmd moet worden, maar ook dat hij alleen aan gaat als er iemand thuis is. Heb je bijpassende radiatorknoppen, dan kun je ook instellen dat de slaapkamer alleen verwarmd wordt wanneer je naar bed gaat en wanneer je eruit komt.

Volgens de Smart Home Monitor van 2022 hebben veel Nederlanders dat door. Het gemak ervan is nog steeds de grootste drijfveer om slimme apparatuur te kopen, maar doordat het ook besparing brengt, is de populariteit toegenomen. „De twee grootste drijfveren voor de consument om over te stappen op ’Smart Home’ zijn gemak en kostenbesparingen. De hoge energieprijzen zorgen voor een extra stimulans bij de consument om naar kostenbesparende oplossingen te zoeken”, aldus technologie-expert Tessa Holzenbosch van GfK. De grootste slimme groeiers zijn dit jaar videodeurbellen (29%), watersproeiers (74%) en rookmelders (212%). Laatstgenoemde productcategorie wordt geholpen doordat ze sinds 1 juli op elke etage van woningen verplicht zijn.

Hoewel mensen databescherming en privacy belangrijk vinden, zijn kosten en kwaliteit leidend voor de keuze van apparaten. Een interessant gegeven uit het onderzoek is verder dat ondanks veelgehoorde zorgen om afgeluisterd te worden, de meerderheid al apparaten met spraakassistent in huis heeft. „Of een ’hé Google bestel mijn favoriete pizza’ en ’hé Siri zet een pak melk op mijn boodschappenlijst’ ook echt gaat doorbreken, hangt af van zowel technische factoren, het ervaren van gemak, als het vertrouwen bij de consument”, volgens Holzenbosch.