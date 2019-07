’Materiaalprijzen zitten AMG dwars’

Analisten rekenen in doorsnee op een kwartaalomzet van 322,6 miljoen dollar, zo komt naar voren uit een consensus die ING in een vooruitblik publiceert. Een jaar eerder bedroegen de opbrengsten nog 329,3 miljoen dollar. Het bedrijfsresultaat uit doorlopende activiteiten (rebitda) daalt naar verwachting tot 33,9 miljoen dollar, tegenover 50,7 miljoen dollar een jaar eerder. Het verlies per aandeel bedraagt 0,76 dollar, zo is de gemiddelde verwachting.

AMG, dat woensdag nabeurs met cijfers komt, verlaagde zijn winstverwachting al bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers. Dalingen van de prijzen voor vanadium, chroom, silicium, tantalium en spodumeen zijn daar debet aan. Analisten van ING zijn overigens nog iets negatiever over de prijsontwikkeling van enkele van die materialen en wijzen daarbij op verdere dalingen na de winstwaarschuwing. Ze houden voor het tweede kwartaal rekening met een lager bedrijfsresultaat uit terugkerende activiteiten dan de consensus.