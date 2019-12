Ruim €13 miljoen boete voor KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone

In totaal moeten de telecomreuzen maar liefst €13,2 miljoen betalen. De hoogste boete is voor T-Mobile, dat €3,7 miljoen kwijt is. KPN is voor €3,5 miljoen op de bon geslingerd. Ook Vodafone moet flink lappen – €3,1 miljoen. De boete van Tele2 ligt met €2,7 miljoen onder de driemiljoengrens.

De boetes zijn relatief hoog omdat de ACM sinds een paar jaar sancties mag uitdelen van 1% van de omzet van de overtreder. In deze zaak gebeurt dat voor het eerst.

De ACM deelt de boetes uit na klachten van consumenten dat hun telefoonrekening veel hoger was dan verwacht. Zo waren alle vier de telecomaanbieders onduidelijk over de eenmalige kosten van het afsluiten van een abonnement, waardoor veel klanten bij hun eerste nota van een koude kermis thuiskwamen. Tele2 en T-Mobile schermden met ’onbeperkte’ databundels die binnen de Europese Unie helemaal niet zo onbeperkt bleken. KPN deed iets soortgelijks met bel- en sms-bundels: die zouden onbeperkt zijn, maar bleken toch begrensd op 3000 minuten of berichten.

Vodafone was op zijn beurt onduidelijk over de prijzen van de abonnementen met toestel. De op het web geadverteerde prijs bleek alleen te halen voor mensen die al klant waren bij Ziggo. Voor niet-Ziggo-klanten was een Vodafone-abonnement vijf euro duurder. In alle gevallen was een aangekondigde controle niet genoeg om de telecomboeren op het juiste spoor te krijgen.