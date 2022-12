Premium Het beste van De Telegraaf

ABN: ’Vleesvervangers verdubbelen in 2030’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Een schap vol vleesvervangers bij de Plus in Maarn Ⓒ ANP/HH

Ondanks de afvlakkende groei van vlees- en zuivelvervangers dit jaar, denkt ABN Amro dat de verkoop van plantaardige alternatieven in de komende acht jaar in Nederland kan verdubbelen, zo schrijft het in een vrijdag verschenen rapport. Innovatie is daarbij essentieel.