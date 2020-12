’Eigenaren SolarWinds dumpten aandelen vlak voor nieuws over grote hack’

Via de software van SolarWinds wisten de hackers een langdurige en massale cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven uit te voeren. De timing van de verkoop roept vragen op over eventuele handel met voorkennis.

De investeerders zouden die kunnen hebben gebruikt om te voorkomen dat zij verlies zouden lijden als gevolg van de cyberaanval. De waarde van het aandeel SolarWinds zakte met 22 procent sinds het bedrijf zondag bekendmaakte welke rol het had gespeeld in de hack.

Op 8 december maakte cyberbeveiligingsbedrijf FireEye bekend dat hackers hadden ingebroken in de servers en gevoelige informatie hadden gestolen over software waarmee veiligheidstests worden uitgevoerd. Kort nadat FireEye had vastgesteld dat de hackers hadden ingebroken doordat updates van software van SolarWinds gecompromitteerd waren, nam FireEye contact op met SolarWinds, zeggen ingewijden.

Bekijk ook: ING ziet uitgaven kunstmatige intelligentie verdubbelen

Een woordvoerder van SolarWinds weigerde vragen te beantwoorden over de timing of andere aspecten van de plotselinge aandelenverkoop.

De investeerders in kwestie zijn Silver Lake, een investeringsfirma uit Silicon Valley die geld steekt in bekende techbedrijven waaronder Airbnb, Dell en Twitter, en de particuliere investeringsfirma Thoma Bravo uit San Francisco.

Silver Lake

Silver Lake verkocht op 7 december, zes dagen voor het nieuws over de cyberaanval uitkwam, 158 miljoen dollar aan aandelen in SolarWinds. Op diezelfde dag deed Thoma Bravo voor 128 miljoen dollar aandelen van de hand. Voor beide investeerders was het de grootste verkoop van SolarWinds-aandelen sinds de softwareontwikkelaar in 2018 naar de beurs ging.

Bekijk ook: Brussel trekt teugels aan voor grote techbedrijven

Samen hadden Silver Lake en Thoma Bravo 70 procent van de aandelen van SolarWinds in handen en daarmee zes zetels in het bestuur. De investeringsfirma's hadden zodoende toegang tot gevoelige informatie.

Een woordvoerder van de Amerikaanse beurswaakhond SEC wil nog geen commentaar geven.