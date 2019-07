Philips klaagt Fitbit en Garmin aan

Het gaat in de twee patentzaken om technologie die is verwerkt in meerdere apparaten waaronder zogeheten wearables, accessoires zoals smartwatches en fitnesstrackers. Garmin en Fitbit verdienen beide honderden miljoenen dollars per jaar met dit soort gadgets. Philips stelt dat de apparaten niet goed zouden werken zonder de technologie van het Nederlandse bedrijf. Het gaat onder andere om kennis rond GPS, beveiliging van persoonlijke data en internetverbindingen voor wearables.

Philips wil nu bij rechters in Boston en Californië afdwingen dat de twee bedrijven alsnog een licentie kopen voor zijn patenten. Daarnaast eist het bedrijf een schadevergoeding voor de patentinbreuken.