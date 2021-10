Philips verliest op rode AEX

Rond 9.30 uur staat de AEX-index 0,6% lager op 795,8 punten. De beursgraadmeter zat vorige week nog flink in de lift en steeg weer tot boven de magische grens van 800 punten.

Chiptoeleverancier ASMI (-2%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Philips zakt 1%. Het zorgtechnologieconcern heeft in het afgelopen kwartaal last gehad van problemen in de toeleveringsketen.

Kunt u het beursblog hieronder niet lezen, klik dan hier.