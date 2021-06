Corona houdt loon in zijn greep

Dat blijkt uit de cao-evaluatie die werkgeversorganisatie AWVN vandaag presenteert. „De buitenwereld heeft het idee dat de crisis achter de rug is, maar op veel plekken is daar helemaal geen sprake van”, stelt AWVN-directeur Raymond Puts. „Er is ontzettend veel onzekerheid, over de vaccinatiecampagne, nieuwe coronavarianten, het aflopen van steunmaatregelen en het terugbetalen van schulden. Ook de grondstoffenschaarste en oplopende inkoopprijzen kunnen roet in het eten gooien. Het is een cocktail die ervoor zorgt dat de mogelijkheden voor loonsverhoging er niet of beperkt zijn.”

De gemiddelde loonsverhoging voor werknemers is in 2021 tot nu toe 1,7%. De laatste maanden kruipen de lonen weer wat omhoog, maar voor de FNV is het lang niet genoeg. De vakbond eist dat werknemers meer profiteren van de opleving van de economie en de krapte op de arbeidsmarkt. Van zo’n 1,6 miljoen werknemers is de cao (bijna) verlopen.

„Waar het goed gaat willen wij echt wel een behoorlijke loonsverhoging afspreken”, stelt Puts. „Maar niemand weet hoe deze crisis zich zal ontwikkelen. Mocht het coronavirus weer oplaaien dan draait het als werkgever vooral om kostenbesparing om een nieuwe crisis te kunnen overleven.”