Vakbonden en Tata Steel doen uiterste lijmpoging

Het overleg begint om zeven uur. „We gaan verder praten met de Nederlandse directie om tot een overeenkomst te komen. Dat zou zo maar eens nachtwerk kunnen worden”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

De bonden hebben donderdagochtend ook een gesprek gehad met vertegenwoordigers van Tata Steel Europe. „Die laatste partij zit donderdagavond niet aan tafel”, zegt Berghuis. Tata Steel Nederland is nog niet in staat om een reactie te geven.

Reorganisatie

De werknemers in IJmuiden zijn woedend vanwege de reorganisatieplannen, waarbij mogelijk duizend banen verdwijnen. Verder vragen zij opheldering over het plotselinge ontslag van voormalig bestuursvoorzitter Theo Henrar. De afgelopen drie weken hebben verschillende afdelingen in IJmuiden het werk neergelegd.

De vakbonden, waaronder FNV en CNV, eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen, de reorganisatieplannen van tafel gaan en dat het werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026.

Toezeggingen

Verder willen zij toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen, en dat administratieve werkzaamheden niet worden uitbesteed.

Bovendien moet de huidige bedrijfsstructuur worden gehandhaafd en moet er een strategisch plan komen voor de toekomst van Tata Steel Nederland.