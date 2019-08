Netflix heeft straks niet meer het rijk alleen. Ⓒ EPA KPN Koninklijke 2.738 -0.8 %

Amsterdam - Nederland ontpopt zich tot het ultieme slagveld voor streamingsdiensten nu zowel Apple als Disney zijn nieuwe producten in ons land introduceert. Met name de komst van Disney+ is uitzonderlijk, omdat de dienst in slechts drie landen van start gaat. Buurlanden moeten zeker tot volgend jaar wachten.