VEB wil dat Philips megaschade beleggers vergoedt in affaire rond apneu-apparaten

In bepaalde apneu-apparaten van Philips kon isolatieschuim afbrokkelen, wat mogelijk ernstige gezondheidsschade voor patiënten oplevert. Het bedrijf moet daardoor zo’n 5,5 miljoen apparaten terugroepen. De problemen werden vorig jaar bekend, maar uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder FDA blijkt dat er al in 2015 aanwijzingen waren dat er iets mis was.

Franse openbaar aanklagers startten eerder al een vooronderzoek naar Philips vanwege de kwestie. Ook justitie in de VS heeft Philips op de korrel.

Verzwegen

De VEB vindt dat Philips de schadelijke informatie jarenlang heeft verzwegen voor patiënten en beleggers. De beleggersvereniging heeft de onderneming twee weken gegeven om te reageren. Komt Philips niet tegemoet aan de eisen, dan is de VEB van plan naar de rechter te stappen.

Aandeelhouders van Philips die vinden dat zij benadeeld zijn, kunnen zich bij de VEB melden. De vereniging heeft eerder soortgelijke juridische acties gevoerd tegen grote bedrijven als Ahold en Imtech.

Philips: juist en integer gehandeld

Philips stelt in de kwestie rond de slaapapneu-apparaten ’juist en integer’ te hebben gehandeld. „We zullen de inhoud van de brief zorgvuldig bestuderen voordat we met een verdere reactie komen”, aldus een woordvoerder van het concern.

Het zorgtechnologieconcern kondigde eerder al aan dat topman Frans van Houten na bijna twaalf jaar het stokje per 15 oktober overdraagt aan Roy Jakobs, die ook bij Philips werkt. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de grote terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf.

Het is overigens niet de eerste keer dat de VEB met een rechtszaak dreigt tegen Philips. De vereniging sleepte het concern in 1991 ook al voor de rechter nadat toenmalig topman Cor van der Klugt met een onverwachte winstwaarschuwing kwam, terwijl hij zich kort daarvoor juist positief had uitgelaten over de gang van zaken.