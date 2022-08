Ouderenbond roept gemeenten op om heffingen te verlagen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat de waarde van woningen, de zogenoemde WOZ-waarde, het afgelopen jaar flink is gestegen. De gemiddelde waarde van de woningen in Nederland was op 1 januari van dit jaar 8,6% hoger dan een jaar daarvoor. Daarmee is de waarde nu hoger dan ooit gemeten. De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om allerlei heffingen voor woningen te berekenen, waaronder de ozb (onroerendezaakbelasting). De gestegen WOZ-waarde heeft dus als gevolg dat ook de gemeentelijke heffingen zullen stijgen.

„In een tijd waarin de koopkracht door de energiecrisis en inflatie flink achteruit holt, zullen veel ouderen een hogere gemeentelijke heffing niet kunnen dragen”, volgens een woordvoerder van ANBO. „De landelijke overheid blijft helaas nog steeds oorverdovend stil als het gaat om reparatie van het koopkrachtverlies. ANBO roept gemeenten daarom op het goede voorbeeld te geven. Verlaag – ondanks de gestegen WOZ-waarde – de aanslag van gemeentelijke heffingen voor het komende jaar fors, zodat burgers niet nog meer financiële tegenvallers te verwerken krijgen.”