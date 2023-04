Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtbank blokkeert groot gasproject in Noordzee vanwege stikstof

Door Theo Besteman

Het gaswinproject ten noorden van Schiermonnikoog. Ⓒ EIGEN ILLUSTRATIE

Amsterdam - De Haagse rechtbank heeft het grote nieuwe gaswinproject van ONE-Dyas in de Noordzee stilgelegd. Het bedrijf had een vergunning, maar daartegen kwamen de milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB), de gemeente Borkum en de Duitse actiegroep Deutsche Umwelthilfe met succes in het geweer.