’Twitter wil hogere prijzen blauw vinkje op iPhone van Apple’

Met die mogelijke prijsverschillen verzet Twitter zich mogelijk tegen het beleid dat Apple hanteert voor betalingen binnen apps die draaien op zijn besturingssysteem iOS. Van die bedragen houdt Apple een commissie in van 30 procent, wat het techbedrijf al veel kritiek heeft opgeleverd.

Twitter en Apple hebben niet direct gereageerd op een verzoek om een reactie van persbureau Reuters.

Blauw vinkje

Aanvankelijk was Elon Musk, de nieuwe eigenaar en baas van Twitter, van plan om 7,99 dollar te vragen voor Twitter Blue. Het plan is om abonnees tegen betaling een blauw vinkje bij hun account te geven, een label dat bekendere gebruikers van de app nu nog gratis krijgen na checks van Twitter om verwarring tegen te gaan.

Musk haalde onlangs uit naar Apple in een serie tweets, waarin hij onder andere over de commissies voor betalingen binnen iOS klaagde. Na een bezoek aan het hoofdkantoor van Apple en een gesprek met topman Tim Cook stelde Musk dat een misverstand over het verwijderen van Twitter uit de App Store voor iOS was opgehelderd.