Europese autoverkopen tonen herstel

Volgens ACEA was in oktober sprake van een stijging van de autoverkoop met 8,7 procent op jaarbasis. Dat heeft er vooral mee te maken dat vorig jaar in oktober de nieuwe emissietesten golden en de autoverkopen daardoor een ferme tik kregen. Daardoor is oktober 2018 een zwakke vergelijkingsmaand. Oktober 2019 daarentegen was juist een erg sterke maand voor de autoverkoop.

In de eerste 10 maanden van 2019 werden in de EU net geen 13 miljoen nieuwe auto's verkocht. In Nederland werd een daling van 6,2 procent genoteerd tot ruim 389.000 nieuwe auto's.