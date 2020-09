Zilver en goud zakken fors in prijs

Edelmetaal goud ging met 3,2% in waarde terug en kwam onder de $1900 per troy ounce (31,1 gram). Marktanalisten wijzen op de toegenomen onzekerheid over de economische groei, terwijl de bepalende valuta voor zulke edelmetaaltransacties - de dollar - juist in waarde is gestegen.

De aandelenbeurzen gingen maandag wereldwijd stevig terug. De beeldbepalende Dow Jones-index verloor 800 punten. Bij een eerdere aandelencorrectie dit voorjaar verloor goud, doorgaans een vluchtheuvel, ook stevig aan waarde. Goud werd volgens zakenbanken dit voorjaar deels verkocht vanwege de behoefte aan cash.