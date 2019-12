Muis eet zich dik aan $50.000 verstopt spaargeld

Betrapt. Ⓒ FOTO ANP

Amsterdam - Een muis heeft voor zeker $50.000 aan verstopte biljetten opgepeuzeld. Een verbijsterde Palestijn ontdekte hoe zijn weggestopte spaargeld in de Gazastrook vrijwel waardeloos was geworden, doordat het knaagdier van vrijwel elk biljet bijna de helft of zelfs meer had verorberd.