’Gelukkig waardering vaste gast’

Een topomzet draaide het hoofdstedelijke Aziatische restaurant Dynasty dat alle tafels zowel boven als beneden met het maximum aantal gasten van dertig bezet zag.

Eigenaar Wing Fong Lai: „We zagen alleen maar vaste gasten in het restaurant. Wij waarderen dat zeer. Het is een mooi gebaar en tevens een opsteker in deze moeilijke tijd.” Het populaire restaurant, al meer dan 30 jaar aangesloten bij de Fine Eastern Restaurants (FER), is de vaste stek van onder meer zanger Dries Roelvink, rapper Jorik Scholten ofwel Lil Kleine, tv-makelaar Harry Mens en tal van andere tv-persoonlijkheden, sporters, Ajax-voetballers, acteurs en bekende ondernemers.

Lai bezorgd: „We zijn inclusief onze traditionele vakantiesluiting in januari in totaal 4,5 maand dicht dit jaar. Dat is zwaar. Ik hoop dat de sluiting voor maximaal vier weken is, anders wordt het ook voor ons heel moeilijk deze coronacrisis te overleven.”