Sony: naar voetbal, theater en concert met VR-bril

„Maar dan moeten we onze technologie wel blijven verbeteren”, zegt Sony-topman Kenichiro Yoshida in gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times. „Het moet zo worden dat mensen bijvoorbeeld live concerten kunnen volgen, en ook het idee hebben dat ze in de zaal zijn. Die ervaring kan nog beter.”

Travis Scott gaf al eens een virtueel concert voor spelers van Fortnite. Ⓒ AFP

Op dit moment bestaat de markt voor VR-brillen vooral uit een kleine groep gamers – wereldwijd zijn er volgens recente onderzoeken nog maar 26 miljoen verkocht, van Sony, Microsoft en Facebook-dochter Oculus. Maar gamers konden eind april, in de virtuele wereld van Fortnite, al wel een virtueel concert bijwonen van de rapper Travis Scott.

Zulke concerten – maar dan zonder de computerspellen eromheen – kunnen door corona gewoongoed worden, denken ook analisten. „Misschien kijken we straks terug, en zien we dat corona een keerpunt voor de industrie is geweest”, zegt kenner van de entertainmentwereld Kirk Soderquist tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Gamingexpert Hirokazu Hamamura verwacht in de Financial Times „een versnelling voor de VR-industrie”.

Vakantie

Er zijn zelfs experts die voorspellen dat je voor je vakantie straks ook niet meer je huis uit hoeft, omdat je met een VR-bril een levensechte ’reis’ naar bijvoorbeeld de Grand Canyon kunt maken.

Wat uiteindelijk ook meespeelt, is de prijs van VR-brillen. De Playstation VR van Sony – over een halfjaar komt er een nieuwe versie van dat apparaat – kost al snel vele honderden euro’s. Maar volgens Soderquist gaan ook de prijzen omlaag. „De kosten worden lager, de headsets beter. De sector zit eraan te komen.”