CBS: Huizenprijs bijna twee derde hoger dan in 2013

In maart was een bestaande koopwoning 11,3% duurder dan een jaar geleden, aldus het CBS op basis van inschrijvingen in het Kadaster. Dat is de grootste prijsstijging na mei 2001.

De inschrijvingen bij het kadaster lopen meestal twee tot drie maanden achter op de koopovereenkomst. Vorige week meldde makelaarsclub NVM, die de verkoopinformatie sneller heeft, dat de prijzen in het eerste kwartaal met 15% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Ten opzichte van 2015 liggen de huizenprijzen nu 53% hoger. Het Kadaster registreerde in maart 25.240 woningtransacties. Dat is 36% meer dan een jaar eerder.