Airbnb uitblinker op verdeelde beurzen VS

De Dow Jones-index sloot 1,5% lager. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,5%. Techbeurs Nasdaq steeg juist 0,6%.

Bekijk ook: Beroerde week voor bitcoin

Door de vrees van beleggers voor de rap stijgende rente vond er donderdag een verkoopgolf plaats op de aandelenmarkten in New York. Dat raakte vooral de techfondsen. Facebook (+1,2%), Apple (+0,2%) en Amazon (+1,2%) stonden vandaag echter weer op winst.

Airbnb veerde zelfs 13,3% op na een koersdreun van 9% op donderdag. Het vakantieverhuurplatform leed vorig jaar een verlies van $4,6 miljard, maar de resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht. Airbnb is sinds december genoteerd aan de Nasdaq.

Stijging GameStop gestopt

Computerspellenverkoper GameStop pakte er donderdag 19% bij, na woensdag al verdubbeld te zijn. Deze speelbal van beleggers werd vandaag opnieuw bijna 15% meer waard, maar ging 6,3% lager de dag uit.

Tesla was donderdag een grote verliezer met een duikeling van 8%. De autofabrikant herstelde vandaag aanvankelijk met een plus van 2%, maar ging 1% lager het weekend in.

Brief van Warren Buffett

Veel beleggers kijken trouwens uit naar de jaarlijkse brief van Warren Buffett die zaterdag verschijnt. In aanloop daar naartoe werd bekend dat de 90-jarige superbelegger is gevaccineerd tegen het coronavirus.