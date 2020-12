Kerstmannen als verrassing

Hij nam de box echter niet mee naar huis maar schonk het aan dorpsbewoners Audrey en Henk Wokke die vanwege haar ziekte een zwaar jaar achter de rug hebben. Zij zetten zich altijd in voor een vrijwilligersorganisatie en doen veel voor de rolstoelbus. De burgemeester en de ondernemers van de vier restaurants Fabels Eten & Drinken, Bergen Binnen, Bistronomie ’t Parkje en hotel-restaurant Merlet in Schoorl wilden dat de familie Wokke nu eens in het zonnetje werd gezet.

Burgemeester Rehwinkel: „Het is een donkere tijd nu we in deze nieuwe lockdown zitten. De situatie in onze regio is zeer ernstig. Juist onze gemeente met haar toerisme en cultuur wordt zwaar getroffen. Ik vind het fantastisch om te zien dat lokale ondernemers de handen ineen slaan en zo licht in de duisternis brengen.”