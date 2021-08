Premium Het beste van De Telegraaf

Column: we willen voedsel, maar zijn te beroerd om te plukken en oogsten

Jaap van Duijn

In de achttiende eeuw trokken jaarlijks duizenden Duitse seizoenarbeiders naar de Nederlandse provinciën. Velen van hen kwamen uit het graafschap Lingen, ten oosten van Overijssel, waar Nederlands de officiële taal was. Ze werden ’hannekemaaiers’ genoemd en werkten in de land- en tuinbouw en in de veenderijen.