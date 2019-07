Beurs: bescheiden winst na positief rentesignaal

Tegen elf uur vanochtend stond de AEX-index 0,3% hoger op 567,3 punten. De Midkap-index wint in de eerste twee handelsuren 0,7%, tot 796,7 punten. Ook elders in Europa boeken beleggers bescheiden winsten, met 0,2% erbij voor de Londense FTSE100, een plus van 0,2% voor de CAC-40 in Parijs, en een marginaal hogere DAX-index in Frankfurt.

De belangrijkste beurzen in Azië sloten vannacht ook hoger, met 0,5% erbij voor de Nikkei in Tokio, een plus van 0,8% voor de Hang Seng in Hongkong, en 0,1% winst voor de beurs van Shanghai. Ook de grote indices op Wall Street staan voorbeurs in de plus.

Powell

Dat alles is het werk van één man: Jerome Powell. De voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed hintte gisteren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nadrukkelijk op een renteverlaging in juli. Met het prachtige banenrapport van afgelopen vrijdag vreesden beleggers even dat die verlaging er niet meer in zat, maar nu lijkt de Fed toch weer de economie te gaan stimuleren.

Vanmiddag spreekt Powell ook nog met leden van de Senaat. Bovendien komen de notulen naar buiten van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank.

Bekijk ook: Powell geeft Wall Street een zetje

Zwaargewicht Shell geeft een mooie zwieper aan de Amsterdamse beurs, met een 0,8% hogere koers in de ochtendhandel. De olieprijs staat op $67,44 per vat, 0,6% in de plus. Verder beleven ook telecombedrijf KPN (+0,7%), vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield (+1,1%) en wetenschappelijk uitgever RELX (+1,1%) een mooi begin van de dag. Aan de staart van de hoofdgraadmeter bundelt een ander zwaargewicht: Unilever raakt 0,3% kwijt.

In de Midkap-index schieten de techbedrijven uit de startblokken: chipbedrijven ASMI en BESI winnen allebei 1%, Eurocommerce Properties volgt branchegenoot Unibail met een winst van 1,5% winst. Kabelaar Altice gaat aan kop met +2,1%. Ook SBM Offshore (+q%) beleeft een mooie ochtend.

Bij de kleinere aandelen kan het maar niet op voor Sif. De fabrikant van windmolenfunderingen mag aan de slag voor Vattenfall, en krijgt er bijna 8% bij. Investeerder Value8 wordt beloond voor de halfjaarcijfers met een 5,5% hogere koers.