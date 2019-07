Beurs: Galapagos ster in hogere AEX

De AEX staat om kwart voor één 0,2% hoger op 566,9 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 793,3 punten. Elders in Europa is het beeld verdeeld. De Londense FTSE100 en de CAC-40 in Parijs staan nagenoeg onveranderd. De DAX in Frankfurt levert 0,3% in.

De indexfutures wijzen op een hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters, na de plussen van 0,3 tot 0,8% op woensdag.

Powell

De getuigenis van Fed-topman Jerome Powell woensdag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden helpt het sentiment. „Powell wees op de toegenomen economische onzekerheden door de handelsoorlog en de lage lage inflatie. Hij liet ook tussen neus en lippen weten dat het sterke arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag de mening van de Fed niet heeft veranderd. Daardoor is het nu nagenoeg zeker dat de rente op 31 juli verlaagd wordt. Opmerkelijk is dat de kans op een verlaging met 50 basispunten tot 30% is opgelopen. Ik denk wel dat de Fed vervolgens even stopt met nieuwe renteverlagingen en kijkt hoe de economie en de inflatie zich verder ontwikkelen”, meldt Joop van de Groep (Fintessa).

De vermogensbeheerder verwacht dat beleggers zich de komende weken meer op de bedrijfscijfers gaan richten. „Deze komen vanaf volgende week naar buiten. De aandacht zal vooral naar de prognoses uitgaan. Doordat het aantal winstwaarschuwingen beperkt is gebleven en zich concentreert in de chip- en autobedrijven en de banken, denk ik dat de kwartaalrapporten over het algemeen zullen meevallen.”

Bekijk ook: Powell geeft Wall Street een zetje

In de AEX staat biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van 3,5% fier bovenaan. De in de afgelopen weken achtergebleven betalingsverwerker Adyen klimt 1,1%.

Zwaargewicht Shell wint 0,8%, in reactie op de voortgaande opmars van de olieprijzen.

Staalproducent ArcelorMittal levert 1,3% in. Door de aanhoudende druk op de rentes hebben de financiële instellingen het ook zwaar. ASR en Aegon leveren 1% respectievelijk 0,4% in.

In de AMX gaat kabelaar Altice met een plus van 1,5% aan kop. SBM Offshore wint 1,4%, gesteund door de hogere olieprijs.

Bij de kleinere aandelen kan het maar niet op voor Sif. De fabrikant van windmolenfunderingen mag aan de slag voor Vattenfall, en krijgt er bijna 8% bij. Investeerder Value 8 wordt beloond voor de halfjaarcijfers met een 5,5% hogere koers.