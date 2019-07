Trump doet winst AEX verschrompelen

De AEX staat om tien over half vijf 0,1% hoger op 566 punten. Een uur eerder belandde de index nog op ruim 569 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 793,2 punten. De beurzen van de omringende landen zijn nog slechter op dreef. De Franse CAC-40, de Dutse DAX en de Britse FTSE 100 dalen 0,2 tot 0,3%.

In de VS doen beleggers het rustig aan, nadat de beursgraadmeters woensdag op records sloten. De Dow Jones-index wint 0,3%. De Nasdaq-index verliest 0,1%.

Powell

De getuigenis van Fed-topman Jerome Powell woensdag in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden helpt het sentiment. „Powell wees op de toegenomen economische onzekerheden door de handelsoorlog en de lage lage inflatie. Hij liet ook tussen neus en lippen weten dat het sterke arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag de mening van de Fed niet heeft veranderd. Daardoor is het nu nagenoeg zeker dat de rente op 31 juli verlaagd wordt. Opmerkelijk is dat de kans op een verlaging met 50 basispunten tot 30% is opgelopen. Ik denk wel dat de Fed vervolgens even stopt met nieuwe renteverlagingen en kijkt hoe de economie en de inflatie zich verder ontwikkelen”, meldt Joop van de Groep (Fintessa).

Trump weet met een tweet in de namiddag het optimisme te dempen. Deze maakt eens te meer duidelijk dat een oplossing in het handelsconflict tussen de VS en China niet nabij is.

Van de Groep verwacht dat beleggers zich de komende weken meer op de bedrijfscijfers gaan richten. „Deze komen vanaf volgende week naar buiten. De aandacht zal vooral naar de prognoses uitgaan. Doordat het aantal winstwaarschuwingen beperkt is gebleven en zich concentreert in de chip- en autobedrijven en de banken, denk ik dat de kwartaalrapporten over het algemeen zullen meevallen.”

In de AEX staat Galapagos met een plus van 3,1% fier bovenaan. Daarmee scherpt het biotechnologiebedrijf zijn record verder aan.

De in de afgelopen weken achtergebleven betalingsverwerker Adyen klimt 2,7%.

Zwaargewicht Shell wint 0,5%, in reactie op de voortgaande opmars van de olieprijzen.

Staalproducent ArcelorMittal levert 1% in. Door de aanhoudende druk op de rentes leveren de verzekeraars ook in. ASR en NN Group zakken 0,5% respectievelijk 0,3%.

In de AMX gaat kabelaar Altice met een plus van 2,7% aan kop.

Smallcap Sif klimt 4,8%. De fabrikant van windmolenfunderingen mag aan de slag voor Vattenfall.

Het op de lokale markt genoteerde investeringsbedrijf Value 8 wordt beloond voor zijn halfjaarcijfers met een 3,3% hogere koers.

