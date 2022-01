Boer & Croon lijft headhunter Vanderkruijs in

„Met deze overname zal Boer & Croon naast hun advies op het gebied van reorganisaties ook beter de bemensing kunnen vormgeven. Wij krijgen op onze beurt meer toegang tot de netwerken die Boer & Croon in het bedrijfsleven heeft”, zegt Pieter Cortenbach, een van de eigenaren van Vanderkruijs over de overname.

Volgens Cortenbach is er de laatste jaren bovendien meer sprake van een vermenging van functies in het bedrijfsleven en de publieke sector: „In Nederland waren die werelden traditioneel sterk gescheiden, maar we zien nu een duidelijke beweging waarbij zowel functionarissen uit het bedrijfsleven het leuk vinden om te gaan werken in de publieke sector, als andersom.”

Volgens directievoorzitter Eelco Koehoorn van B&C geeft de expertise en het netwerk van Vanderkruijs „een kwalitatieve impuls aan onze dienstverlening.”

Ruim een jaar geleden nam B&C al het label Yess over van Egon Zehnder, dat zich vooral richt op aanstormende, jonge professionals in de industrie, logistiek en financiële sector. Adviesbureau B&C raakte tien jaar geleden in grote financiële problemen, maar maakte vervolgens een doorstart.

Het bedrijf neemt alle aandelen van de vier Vanderkruijs-partners over, die allemaal voor tenminste drie jaar zullen aanblijven. Wat B&C voor de aandelen betaalt wordt niet bekendgemaakt.