'Shell verder met verkoop velden Egypte'

Het verkoopproces zou officieel eind deze maand in gang moeten worden gezet. Shell zelf maakte in oktober bekend zijn 'upstreamactiviteiten' in de Westelijke Woestijn van Egypte in de etalage te zetten en op zoek te gaan naar een koper die bereid is te investeren en groei na te jagen.

Analisten schatten de waarde van de velden toen op 775 miljoen dollar. De velden zijn goed voor een productie van 100.000 vaten ruwe olie per dag.