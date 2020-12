Toerist wil op zomervakantie: Lufthansa ziet boekingen oplopen

Met vaccin durven we weer op zomervakantie. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.921 -3.36 %

KEULEN - Met het vaccin in zicht, durven toeristen weer op zomervakantie. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa ziet nu al een forse toename in het aantal boekingen voor komende zomer, zegt topman Carsten Spohr in zakentijdschrift Wirtschaftswoche. Spohr denkt in 2021 gemiddeld de helft van het aantal passagiers van vorig jaar te vervoeren.