Beursblog: Philips herstelt verder in hogere AEX

Door Johan Wiering

De AEX is de laatste beursweek hoger van start gegaan, gesteund door het verder terugdraaien van de coronamaatregelen in China. Dat zowel Rusland als Oekraïne aangeeft bereid te zijn over het einde van de oorlog te onderhandelen, komt de stemming ook ten goede. Philips is één van de grootste stijgers.