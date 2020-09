’Zelfstandige wil zijn eigen broek ophouden’

Christel van de Ven, voorzitter bij VZN. Ⓒ foto Rias Immink

Nederland telt 1,3 miljoen zelfstandigen. Over hun positie op de arbeidsmarkt is veel discussie. De nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) wil als stem van de zelfstandigen meepraten en beslissen over besluiten die zelfstandigen raken. Met Cristel van de Ven als voorzitter.