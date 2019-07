Column: Wantrouwen goed voor goudprijs

Het begon enige maanden geleden met het bericht van de World Gold Council die bekend maakte dat er door de centrale banken in het jaar 2018 meer goud was gekocht dan we in de voorbije halve eeuw zagen. Er werd vorig jaar voor maar liefst 651 ton netto aan goud gekocht, een stijging van ongeveer 75 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee nemen de centrale banken ongeveer 15 procent van alle aankopen voor hun rekening.

Inruilen

Het blijkt dat met name Rusland en China bezig zijn hun posities in Amerikaanse staatsleningen in te ruilen voor goud. De centrale banken willen hun afhankelijkheid van de dollar verminderen. Het feit dat de Verenigde Staten hun uitstaande schuld steeds verder laten oplopen tot nu zo’n 22.000 miljard dollar en alle remmen ten aanzien van hun huidige uitgaven hebben losgelaten, leidt tot toenemende zorgen in de rest van de wereld. Dat geldt vooral voor de grootste bezitters van deze Amerikaanse staatsschuld.

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het niet zo vreemd dat de goudprijs is opgelopen van een bodem in augustus vorig jaar van 1173 dollar naar het huidige niveau. Veel beleggers zien goud nog altijd als een verzekering tegen mogelijke koersdalingen op de aandelenmarkt. Het oplopende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de toenemende spanning in het Midden-Oosten zullen zeker hebben bijgedragen aan de behoefte aan een veilige vluchthaven. Het is echter de vraag of dat de ware reden is achter deze rally.

Gratis geld, goud stijgt

Goud stijgt immers in tandem met de aandelenkoersen. Van een veilige vluchthaven lijkt momenteel daarom weinig sprake. Veel meer invloed op de goudprijs lijkt het ruimere monetaire beleid van de centrale banken te hebben. Het feit dat zowel de Federal Reserve als de ECB recent hebben laten doorschemeren de rente nog langere tijd laag te willen houden speelt waarschijnlijk een grotere rol. Daar komt nog bij dat men zelfs een nieuw opkoopprogramma van obligaties niet langer uitsluit. Gecorrigeerd voor inflatie is de reële rente in de Verenigde Staten inmiddels rond nul en in Europa zelfs negatief. Dat betekent dat alternatieven voor het aanhouden van goud nauwelijks renderen of erger nog, zelfs geld kosten.

Dat was namelijk altijd het bezwaar van veel beleggers tegen het investeren in goud. Het zou geen rendement opleveren. Een dalende dollar als gevolg van het ruime geldbeleid van de Fed en de oplopende staatsschuld in de Verenigde Staten maakt het alternatief, Amerikaanse staatsleningen, steeds minder interessant. De correlatie tussen de reële rente en de goudprijs blijkt opmerkelijk hoog. Zo bereikte de goudprijs zijn piek van 1.900 dollar in 2011, in de hoogtijdagen van het opkoopbeleid van de Fed. Ook nu spelen beleggers in op de verwachte monetaire verruiming door de centrale banken.

Gestold wantrouwen

Zo bezien is de toenemende interesse voor het goud niets anders dan gestold wantrouwen tegen het door de Verenigde Staten gedomineerde geldstelsel. Hoe meer de centrale banken hun teugels laten vieren en hoe dieper de Verenigde Staten zich in de schulden steken hoe populairder het goud zal worden. Houd dus rekening met een verdere stijging van het goud. Is goud, zoals door velen wordt beweerd, alleen een vluchthaven en geen serieuze belegging? Mhaw, sinds de eeuwwisseling liep de S&P 500-index op met 100 procent. De prijs van goud daarentegen steeg in dezelfde periode met ongeveer 365 procent. Goed, goud keert geen dividend uit en aandelen wel. Maar inclusief herbelegde dividenden komt de S&P 500-index nog steeds niet verder dan 192 procent.

Doet goud het dan altijd beter? Nee, zeker niet. Wie halverwege 2011 in goud zou zijn gestapt, staat nog flink in het verlies terwijl de aandelenbeurzen sindsdien een mooie opmars hebben laten zien en aantrekkelijke dividenden hebben uitgekeerd. Misschien is het kopen van een mooi gouden sieraad een goed alternatief. Niet voor niets neemt de juwelenhandel iets meer dan de helft van de wereldwijde vraag naar goud voor zijn rekening. Dan heb je iets in bezit waar je iedere dag van kunt genieten en ben je onafhankelijk van de prijs van een troy ounce die immers niet altijd blinkt.

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer