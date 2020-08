Nasdaq scherpt record aan; S&P net onder piek

Daarmee bewogen de aandelenmarkten mee met de Chinese beurzen, die eerder op de dag stevige winsten lieten zien nadat de Chinese centrale bank extra cash in het financiële systeem pompte. Wel blijft de politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid voor enige terughoudendheid zorgen bij beleggers.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.845punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3382 punten. Daarmee kwam het hoogste slotniveau ooit dat halverwege februari werd neergezet op 3386,2 punten dicht in zicht. Techgraadmeter Nasdaq dikte 1 procent aan tot een record van 11.129,7 punten. De politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers.

Goldman Sachs verloor 2,4 procent aan beurswaarde. Buffett verkocht in het afgelopen kwartaal zijn volledige belang in het fonds. De belangen in Wells Fargo (min 3,3 procent) en JPMorgan (min 2,6 procent) werden verder flink teruggeschroefd. Ook deed Buffett al zijn aandelen olieproducent Occidental Petroleum (min 5 procent) van de hand. Tegenover de verkoop van aandelen, stond de aankoop van aandelen van Barrick Gold. De goudproducent won 11,6 procent aan waarde.

Door de oplopende spanningen tussen de VS en China staan Chinese bedrijven met een notering in New York extra in de schijnwerpers. Webwinkel JD.com won haast 8 procent na cijfers. Dat het bedrijf beter dan verwacht presteerde komt onder meer doordat China snel lijkt te zijn hersteld van de coronacrisis.

Creditcardverstrekker American Express nam fintechbedrijf Kabbage over. American Express (min 2,9 procent) wil meer diensten aan gaan bieden aan het midden- en kleinbedrijf via de overname.

Techreus Apple zakte 0,3%. De iPhonemaker had aan het begin van de handel de magische beurswaarde van $2 biljoen nog binnen handbereik.

De Amerikaanse automaker Tesla voelt op zijn beurt de stevige concurrentie op de Chinese automarkt. De Amerikanen zagen het aantal registraties van nieuwe voertuigen op de grootste automarkt ter wereld in juli met bijna een kwart dalen ten opzichte van een maand eerder, is naar voren gekomen uit nieuwe cijfers van de Chinese autoriteiten. Tegelijkertijd stelden analisten hun koersdoel voor Tesla naar boven bij en het aandeel werd 11,2 procent meer waard.

Rackspace schoot ruim 10 procent omhoog door berichten dat Amazon zich in wil kopen in de aanbieder van servers. De Amerikaanse automaker Tesla ging hard omhoog op een positief analistenrapport. Het aandeel maakte een koerssprong van 11,2 procent. Principia Biopharma werd 9,4 procent hoger gezet na een overname door het Franse farmaciebedrijf Sanofi.