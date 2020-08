S&P 500 maakt weer jacht op nieuwe piek

Daarmee bewogen de aandelenmarkten wat mee te bewegen met de Chinese beurzen, die eerder op de dag stevige winsten lieten zien nadat de Chinese centrale bank extra cash in het financiële systeem pompte. Wel blijft de politieke impasse over een nieuw crisissteunpakket van de Amerikaanse overheid voor terughoudendheid zorgen bij beleggers.

De Dow-Jonesindex won even na de start fractioneel op 27.937,02 punten. De S&P 500 steeg 0,3% naar 3384 punten. Daarmee kwam het hoogste slotniveau ooit dat halverwege februari werd neergezet op 3386,2 punten in zicht. Intraday stond die dag een piek van 3393,52 op de borden. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,6% procent aan tot 11.095 punten.

Berkshire Hathaway zakte 0,4%. Het investeringsvehikel van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett heeft al zijn aandelen in financieel fonds Goldman Sachs verkocht. Ook belangen in banken als Wells Fargo en JPMorgan zijn flink teruggebracht, zo bleek uit documenten over het tweede kwartaal die vrijdag nabeurs zijn gepubliceerd.

Goldman Sachs verloor 1,1 procent aan beurswaarde. Buffett verkocht in het afgelopen kwartaal zijn volledige belang in het fonds. De belangen in Wells Fargo (min 0,8 procent) en JPMorgan (min 0,4 procent) werden verder flink teruggeschroefd. Ook deed Buffett al zijn aandelen olieproducent Occidental Petroleum (min 2,9 procent) van de hand. Tegenover de verkoop van aandelen, stond de aankoop van aandelen van Barrick Gold. De goudproducent won ruim 10 procent aan waarde.

Door de oplopende spanningen tussen de VS en China staan Chinese bedrijven met een notering in New York extra in de schijnwerpers. Webwinkel JD.com won 3,3 procent na cijfers. Dat het bedrijf beter dan verwacht presteerde komt onder meer doordat China snel lijkt te zijn hersteld van de coronacrisis.

Apple koerste 0,4% hoger. De iPhonemaker schurkt aan tegen een beurswaarde van 2 biljoen dollar. Dat is voor menig belegger psychologisch een belangrijke grens. Apple loste onlangs al het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco af als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld.