Dinerbox Nederlands sterrenrestaurant schittert in Japanse tv-show

De Japanse tv-makers zochten wereldwijd naar goede initiatieven rondom het coronavirus. De sterrenbox met heerlijke gerechten van Parkheuvel trok direct de aandacht. Het restaurant heeft in samenwerking met Cook Like A Chef van fotograaf Jan Bartelsman een dinerbox samengesteld die van woensdag t/m zaterdag thuisbezorgd wordt door heel Nederland. De dinerbox bestaat uit een 4-gangen menu en de kosten bedragen €74,95 per persoon. Ook is er de keuze voor een bijpassend wijnarrangement. Het drietal verscheen tijdens de tv-opnamen in beschermende kleding en dat leidde af en toe tot hilarische taferelen.

Erik van Loo: „Wij vinden het belangrijk dat gasten in deze coronatijd ook kunnen genieten. Wij produceren met gepaste afstand de ingrediënten voor de boxen. Deze worden op een centrale plaats bij elkaar gedaan en vervolgens netjes verdeeld. Alles volgens de regels van het RIVM zodat het Outbreak Management Team alleen maar trots op ons kan zijn.”

Van Loo slaat ook de handen ineen met Fred Mustert van restaurant Fred (**) en Jos Grootscholten van restaurant Perceel (*) om zaterdag 16 mei een uniek vijfgangendiner op Droompark de Zanding in Otterlo te bereiden. De gasten schuiven echter niet aan in het restaurant op het park. Hun gedekte tafel staat klaar in hun eigen luxe villa. Ze doen dit in samenwerking met voetbalclub Feyenoord. „Het stadion is leeg, de restaurants zijn gesloten en het is rustig op de vakantieparken. Om mensen toch een uitje te bieden slaan wij met Feyenoord en Droomparken de handen ineen voor het eerste vijfsterrenrestaurant van Nederland.”