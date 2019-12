Column: pas op met erfenissen uit de toekomst

Niet het moment dat je de erfenis ontvangt telt, maar het moment vanaf wanneer je er aanspraak op maakt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zowel langstlevende testamenten als de langstlevende regeling die nu in de wet staat, zorgen soms voor onverwachte effecten. Zo ook in een zaak van de Centrale Raad van Beroep waardoor een erfgenaam met terugwerkende kracht een bijstandsuitkering over twaalf jaar moest terugbetalen.