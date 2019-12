Canadees Hudson’s Bay schikt met huurder

Onduidelijk is welke verhuurder het is, en of deze meerdere filialen verhuurde aan Hudson’s Bay. Ook de omvang van de schikking is niet bekend. Onlangs bleek dat voor de Nederlandse activiteiten van Hudson’s Bay uitstel van betaling is aangevraagd. Eerder kondigde HBC al aan voor het einde van het jaar uit Nederland vertrekt. Hudson’s Bay heeft hier vijftien winkels.

HBC heeft nog voor honderden miljoenen euro’s aan gegarandeerde huurverplichtingen bij zijn pandbezitters uitstaan. In het handelsbericht meldt het bedrijf dat het uitstel van betaling niks aan die gegarandeerde verplichtingen veranderd.

Het afgelopen derde kwartaal zag HBC de omzetgroei van winkels die langer dan een jaar open zijn met 1,7 procent dalen. De totale omzet kwam uit op 1,8 miljard dollar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 40 miljoen dollar tot 84 miljoen dollar. Dat was onder meer te wijten aan een lagere winstgevendheid in Noord-Amerika.

Hudson’s Bay is inmiddels verwikkeld in een overnamestrijd. Investeerder Catalyst Capital Group wil de onderneming kopen, maar ook enkele bestaande aandeelhouders, onder wie voorzitter Richard Baker, zijn op het eigendom uit.