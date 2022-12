Botsing op vluchtstrook tijdens Dodenherdenking: schade verdeeld

Rijkswaterstaat waarschuwt op 4 mei altijd niet langs de weg stil te staan, maar een veilige parkeerplaats op te zoeken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Automobilisten worden op 4 mei altijd gewaarschuwd een veilige parkeerplaats op te zoeken als zij de doden willen herdenken. Maar een stukadoor zette in 2019 zijn bedrijfswagen tijdens de Nationale Dodenherdenking stil op de vluchtstrook van de A27. Dat dit gevaarlijk is, bleek toen hij werd aangereden door een autobestuurder die was afgeleid door een regenboog in de lucht.