Koers Alibaba wint na aandelenverkoop door oprichter Jack Ma

Voor opening van de beurs van New York stond de koers even bijna 5%lager, op het bericht van persbureau Reuters dat de Chinese zakenman Jack zijn belang deels heeft verkocht. De aandelen leverden hem ongeveer $8,2 miljard op. Maar een kwartier na opening van Wall Street stond er toch weer een plus van ruim 1% op het koersenbord.

Ma heeft zich al enige tijd teruggetrokken uit de actieve leiding van het bedrijf, zijn bestuursrol is in september vorig jaar overgenomen door Daniel Zhang. Ma bezit, na de verkoop, nog 4% van het bedrijf. De melding vorig jaar van zijn belang liet de aandelenkoers sindsdien met 40% toenemen.

Een soortgelijk beurseffect ontstond bij investeringsfonds Soft Bank, nadat zijn topman zich afmeldde als aandeelhouder bij Alibaba.

Ook nu de Chinese economie sterk vertraagt, blijven inkomsten toenemen dankzij de online verkopen in de coronacrisis. In maart dit jaar sloot Alibaba zijn boekjaar af met een omzet van $72 miljard.

In juni meldde het concern dat er inmiddels enkele honderden artikelen van Nederlandse aanbieders op het platform worden aangeboden.

Goede doelen

Jack Ma wil volgens meldingen bij de Amerikaanse toezichthouder dit jaar 21 miljoen aan aandelen verkopen, waarmee hij zijn filantropische activiteiten verwacht te kunnen financieren.

Gedurende de cororacrisis zette Ma miljoenen aan privékapitaal in om beschermingsmiddelen tegen het virus te leveren.