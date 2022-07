Toch meer opties voor gedupeerde Transavia-toerist

Dat gaat de luchtvaartmaatschappij aan haar reizigers laten weten.

De Consumentenbond had er bij de KLM-dochter op aangedrongen gedupeerde reizigers meer opties te bieden. Aanvankelijk bood Transavia hen de keuze om hun geld terug te krijgen of een vlucht voor na de zomer te kiezen. Maar de vliegmaatschappij had de klanten meer opties moeten bieden. Wie door de onvolledige informatie extra kosten heeft gemaakt, krijgt dat vergoed.

Duurdere vlucht

Omdat Transavia niet vermeldde dat klanten ook voor andere vluchten in de zomervakantie konden kiezen, hebben sommige klanten uit eigen zak duurdere vervangende vluchten betaald. „Wij zijn daarop in gesprek gegaan met Transavia”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Gelukkig zag Transavia in dat ze fout zat en heeft toegezegd dit alles te herstellen. De eerste verbeterde mails zijn de deur al uit en de informatie op de site van Transavia is inmiddels aangepast. Daar zijn we ontzettend blij mee.”

De luchtvaartmaatschappij wijt de onvolledige informatie aan de chaotische situatie rond de luchthaven, die nu al maanden duurt. „Eind juni ontstond een hectische situatie omdat we in korte tijd vluchten moesten annuleren vanwege de capaciteitsreductie op Schiphol. Onze informatievoorziening naar passagiers had vollediger gekund, dat zagen wij zelf ook en hebben wij verbeterd, ook met terugwerkende kracht”, meldt Transavia. De luchtvaartmaatschappij geeft wel aan dat voor de meeste klanten wiens vlucht werd geschrapt, een alternatief is gevonden.

De luchtvaartmaatschappij zal alle gedupeerde klanten opnieuw informeren. Wie extra kosten heeft gemaakt of gaat maken voor een alternatieve vlucht, kan die claimen bij Transavia. De luchtvaartmaatschappij belooft alle verzoeken conform te wet te beoordelen.

De Consumentenbond raadt klanten die een annuleringsbericht krijgen, om niet direct voor geld terug te kiezen. Wellicht zijn er andere opties om toch op de geplande vakantie te kunnen gaan.