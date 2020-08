Just Eat: Niet meer met zzp’ers werken in Europa

Bij Thuisbezorgd waren bezorgers altijd al in loondienst. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Amsterdam - Just Eat Takeaway (JET), een van de grootste maaltijdbezorgers van de wereld, wil in heel Europa stoppen met het inzetten van zzp’ers. Werknemers van het bedrijf moeten in loondienst worden genomen, zodat ze beter beschermd zijn.