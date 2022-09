Gasverbruik grote bedrijven moet 20 procent lager in noodsituatie

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie verwacht niet dat de alarmfase binnenkort wordt bereikt. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG (ANP) - In geval van een nijpend gastekort zullen alle grote bedrijven verplicht hun gasverbruik met circa 20 procent moeten verminderen. Dat zal ten koste gaan van 2 procent van hun omzet. Mocht de gascrisis zich verder verdiepen, dan gaat het kabinet over op meer ingrijpende maatregelen, zoals het volledig afsluiten van grootgebruikers of zelfs volledige sectoren. Dat schrijft energieminister Rob Jetten in een brief aan de Kamer, die er niet op rekent dat dit plan deze winter zal moeten worden uitgevoerd.