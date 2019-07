ForFarmers wil productie in VK verplaatsen

Het veevoerbedrijf kijkt naar wat er met de betrokken medewerkers moet gebeuren. Een consultatieronde daarover loopt nog. Er wordt aan 23 mensen ontslag aangezegd.

ForFarmers heeft nu nog veertien productielocaties in het Verenigd Koninkrijk. De volumes die in Crewe worden geproduceerd worden verplaatst naar de nabije locaties in Newcastle under Lyme, Selby en Preston. Het lot van de fabriek in Crewe is nog niet duidelijk.