Winkels zien omzet stijgen

In de non-foodsector groeide de omzet met 3,5 procent, de omzet van de foodsector kromp met 0,4 procent. Daarnaast is online 19,6 procent meer omgezet.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in mei. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 4,4 procent hoger dan in mei 2018.