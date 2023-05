Premium Het beste van De Telegraaf

’Stakingsgolf slaat over naar grote bedrijven’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Bij VDL Nedcar legden werknemers woensdag spontaan het werk neer. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na de acties in het streekvervoer, bij de gemeenten en in de ziekenhuizen zijn er nu ook stakingen bij een aantal grote Nederlandse bedrijven uitgebroken. Niet alleen Albert Heijn merkt daarvan de gevolgen, ook bij VDL Nedcar legden werknemers woensdag spontaan het werk neer. Een staking bij Philips hangt nog in de lucht, mogelijk komen daar vanaf dit weekend acties.