Olie geeft warmte aan beleggers; Fastned op stoom

De AEX staat rond half één vrijwel onveranderd op 642,7 punten. De AMX klimt 0,4% naaar 968,44 punten.

De overige Europese beurzen laten ook bescheiden koersschommelingen zien. De Britse FTSE 100 verliest 0,2%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 stijgen 0,3% respectievelijk 0,1%.

Naast het aantal nieuwe coronabesmettingen en de vaccinatieprogramma’s richten beleggers hun blik op het kwartaalcijferseizoen. Hoewel er al wat cijfers binnendruppelen, gaat dit vrijdag pas echt van start met de publicaties door grote Amerikaanse banken.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat na de negatieve weekstart beleggers de politieke turbulentie in Washington snel weer van zich afschudden. Hij wijst er op dat naar verwachting de afzettingsprocedure van Trump door de Democraten weinig gaat opleveren, maar vooral bedoeld is om een signaal af te geven. „Een escalatie bij de inauguratie van Joe Biden tot nieuwe president volgende week kan impact geven op het sentiment, maar de kans daarop lijkt zeer klein gelet op de extreme beveiliging.”

Verder kijken beleggers uit naar de start van het cijferseizoen die in de VS deze week al begint met de prestaties van de grootbanken in het voorbije kwartaal. Volgens van Zeijl zal er een onderscheid zichtbaar zijn in de resultaten van de traditionele banken en de zakenbanken die enorm hebben geprofiteerd van onder meer de honger in de overnamemarkt en de stroom aan beursgangen.

Na de flitsende start in het nieuwe jaar zijn de aandelenmarkten relatief ’overbought’, stelt Van Zeijl. „Toch hebben we dat beeld begin vorig jaar ook nog gezien, waarbij er in februari ondanks de corona-epidemie die in China al vol aan de gang was nog recordstanden werden neergezet.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat verzekeraar Aegon met een winst van 2,5% aan kop, gesteund door de voortgaande stijging van de obligatierentes. De toeleverancier aan de chipsector ASMI scherpt zijn record aan met een plus van 1,8%.

Shell klimt 2%, geholpen door de stijging van de olieprijzen en een koopadvies van de Japanse zakenbank Mizuho Securities. Volgens Van Zeijl speelt naast de recente deal bij oliekartel OPEC mee bij de verder aantrekkende olieprijzen dat de vraag in Azië in de lift zit en de koude temperatuur in deze regio.

ASMI, de topper van vorig jaar, dikt 1,3% aan. Bank Degroof Petercam heeft het chipfonds op de favorietenlijst gezet.

Informatieleverancier Wolters Kluwer kijkt aan tegen een min van 1,3%. Voor hekkensluiter KPN hebben beleggers 1,6% minder over.

De leverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM zakt 1,2%, na door de Amerikaanse bank Bernstein op de verkooplijst te zijn gezet.

Heineken levert 1,4% in, in reactie op een adviesverlaging door ING van houden naar verkopen. De bank denkt dat dit jaar ook zeer moeizaam zal verlopen, vanwege de vele lockdowns en het trage tempo van vaccinaties.

Bij de middelgrote fondsen blinkt Fugro met een koerssprong van 8,4% uit. Sinds de aandelenemissie in oktober is de bodemonderzoeker ruimschoots verdubbeld.

De toeleverancier aan de chipsector Besi wint 1,7%, na een koersdoelverhoging door Deutche Bank.

Smallcap Heijmans stijgt 2,2%, op het binnenhalen van een opdracht van de Universiteit Leiden voor de bouw van een onderdeel van de Science Campus.

Fastned pakt er op de lokale markt 8% bij, na in de afgelopen drie maanden al vijf keer over de kop te zijn gegaan. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, ondanks strenge lockdowns in een flink deel van de landen waar het actief is. Alles wat met groene energie te maken heeft, blijft in trek bij beleggers, constateert Van Zeijl.

