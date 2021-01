Winst voor AEX loopt terug

De AEX staat om vijf voor tien 0,2% hoger op 643,8 punten. De AMX klimt 0,5% naaar 669,6 punten.

De meeste overige Europese beurzen hebben de openingswinsten inmiddels ingeleverd. De Britse FTSE 100, De Duitse DAX en de Franse CAC 40 schommelen rond het slot van maandag.

De indexfutures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 0,3% tot 1,3% op maandag.

In Azië was de stemming vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% hoger.

Naast het aantal nieuwe coronabesmettingen en de vaccinatieprogramma’s richten beleggers hun blik op het kwartaalcijferseizoen. Hoewel er al wat cijfers binnendruppelen, gaat dit vrijdag pas echt van start met de publicaties door grote Amerikaanse banken.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat Ahold Delhaize met een winst van 1,6% aan kop.

Olie- en gasconcern Shell klimt 1,5%, geholpen door een koopadvies door de Japanse zakenbank Mizuho Securities.

Heineken levert 1,8% in, na een adviesverlaging door ING van houden naar verkopen.

De leverancier aan de voedings- en farmaciesector DSM zakt 1,1%, na door de Amerikaanse bank Bernstein op de verkooplijst te zijn gezet.

Bij de middelgrote fondsen pakt bodemonderzoeker Fugro met een plus van 4,6% de koppositie.

De toeleverancier aan de chipsector Besi wint 1,3%, na een koersdoelverhoging door Deutche Bank.

Smallcap Heijmans stijgt 1,4%, op het binnenhalen van een opdracht van de Universiteit Leiden voor de bouw van een onderdeel van de Science Campus.

Fastned pakt er op de lokale markt 12,5% bij, na in de afgelopen drie maanden al vijf keer over de kop te zijn gegaan. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen, ondanks strenge lockdowns in een flink deel van de landen waar het actief is.

