EU-ministers akkoord met tijdelijke werkloosheidssteun

De Europese Commissie mag 100 miljard euro op de kapitaalmarkt ophalen waarmee lidstaten tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en werktijdverkortingen in verband met de coronacrisis kunnen financieren.

De steun is vooral bedoeld voor zwaar door de coronacrisis getroffen landen als Italië en Spanje maar is ook beschikbaar voor andere lidstaten. Regeringen kunnen in Brussel aankloppen voor gunstige leningen uit dit SURE genoemde programma om de kosten van nationale regelingen vanaf 1 februari voor arbeidstijdverkorting te verlichten. Ook regelingen voor zelfstandigen en bepaalde coronamaatregelen op de werkplek vallen onder SURE.

Het initiatief komt van het dagelijks EU-bestuur zelf. De SURE-leningen worden gedekt door de EU-begroting en de lidstaten staan garant. Het programma is onderdeel van een groter pakket maatregelen ter waarde van 540 miljard euro en loopt tot en met 31 december 2022.

