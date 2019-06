Holland Colours boekt meer winst en omzet

Al met al steeg de omzet van het bedrijf met 9 procent tot 91 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De winstmarge steeg met 6 procent ondanks aanhoudende tekorten van bepaalde ruwe materialen. De operationele kosten stegen op jaarbasis met 5 procent. De extra kosten waren volgens het bedrijf veelal eenmalig.

Onder de streep resteerde een bedrag van 6,1 miljoen euro. Dat was meer dan de 5,9 miljoen euro een jaar eerder. Het operationele resultaat viel met 8,8 miljoen euro 600.000 euro hoger uit dan een jaar eerder.

Holland Colours stelt dat het lastig is om een voorspelling over het lopende boekjaar te geven. Het bedrijf merkt op dat er geen signalen zijn van herstel over de huizenmarkt in de VS. Verder blijven belangrijke grondstoffen schaars. Het bedrijf kijkt evenwel positief vooruit maar waagt zich niet aan exacte voorspellingen