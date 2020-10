’Lagere spaartaks voor mensen met alleen spaargeld’

Ⓒ Foto ANP

DEN HAAG (ANP) - Mensen die kunnen aantonen dat hun vermogen vooral of uitsluitend uit spaargeld bestaat, gaan er mogelijk minder belasting over betalen. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) laat onderzoeken of zo’n „tegenbewijsregeling” tot de mogelijkheden behoort. Die verkenning moet komend voorjaar zijn afgerond.